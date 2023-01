Na de puntenaftrek nu ook een klap op het veld: Berlusconi's Monza wint bij Juventus

2023 is dramatisch begonnen voor Juventus, met niet alleen de 15 punten aftrek vanwege creatief boekhouden, maar ook met sportieve wanprestaties, zoals de 5-1 tegen Napoli en nu ook de 0-2 in eigen huis tegen Monza.

Dat Monza is het nieuwe speeltje van Silvio Berlusconi, de controversiële ex-premier van Italië die ook jarenlang de touwtjes in handen had bij Milan. Eerder kon het in eigen huis al de scalp pakken van de Oude Dame, nu doet het dat ook in Turijn.

En die zege was niet gestolen. Patrick Ciurria en Dany Mota gaven Monza met 2 knappe doelpunten hun team een prima buffer bij de rust. Juve-coach Allegri hoopte dat Dusan Vlahovic bij zijn comeback de bakens zou kunnen verzetten, maar dat lukte niet. Paul Pogba, ook pas terug, bleef de hele match op de bank.