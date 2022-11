Leider Napoli trekt een streep onder 2022 zonder competitienederlaag

13 zeges en 2 draws: dat is na 15 speeldagen de zeer fraaie balans van Napoli.

Afgelopen zomer had het nochtans zijn ziel en een pak ervaring verkocht, maar de nieuwkomers renderen en Napoli draaide in eigen land en in Europa als een tierelier.

Ook Udinese had vanmiddag weinig in de pap te brokken, al verslikte Napoli zich ei zo na nog in het slotoffensiefje van de bezoekers.

Met de 3-2 op zak mag Napoli dromen van meer in 2023.