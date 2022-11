Belgische invallers forceren in slotminuut overwinning voor AC Milan, Leao doet een Ronaldo'tje

In de Serie A heerst Napoli autoritair. Voor onder andere AC Milan blijft het momenteel bij schadebeperking. Op de slotdag slaagde het daar met dank aan de Belgische invallers Divock Origi en Aster Vranckx ook in. In de slotminuut forceerde het Belgische duo de winning goal voor de thuisploeg. Charles De Ketelaere bleef dan weer 90 minuten zitten.