Cremonese verliest kelderduel na penaltymisser van Dessers en goal van andere ex-Genk-speler

Cremonese-Sampdoria was een duel tussen de nummers 19 en 20 in de stand. Beide ploegen hadden voor vanavond nog niet gewonnen, er stond dus voor allebei wel wat druk op de ketel.

Cyriel Dessers had al vroeg in de wedstrijd een unieke kans om zijn team op voorsprong te zetten toen de bal op de stip ging. Maar Sampdoria-doelman Audero heeft een bescheiden reputatie opgebouwd als penaltyspecialist en stopte de pingel van Dessers.

In een typisch degradatieduel had Cremonese vervolgens het meeste van het spel en ook de meeste mogelijkheden. Toch was het uiteindelijk Sampdoria dat de 3 punten op zak mocht steken. In de 78e minuut duwde Colley van dichtbij de 0-1 binnen na matig verdedigend werk van de thuisploeg.

Door de 1e zege van het seizoen schuift Sampdoria op naar de 18e stek, wel nog steeds een degradatieplaats. Cremonese is troosteloos laatste met 4 punten uit 11 wedstrijden.