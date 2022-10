Eerste Serie A-treffer van Cyriel Dessers brengt leider Napoli maar even van de wijs

Het Cremonese van Cyriel Dessers heeft dringend punten nodig, maar dan is de komst van Napoli geen cadeau. Toch maakte de leider geen grootse indruk in Cremona. Voor de rust had Napoli een penalty van Politano nodig om het verschil te kunnen maken.

Vroeg in de 2e helft kwam een kranig Cremonese niet eens onverdiend op gelijke hoogte. Dessers duwde van in de zestien zijn 1e doelpunt voor zijn nieuwe werkgever tegen de touwen.

Cremonese leek op weg naar een stuntje door Napoli in bedwang te houden, maar het venijn zat in de start. Een kwartier voor tijd tekende invaller Simeone voor de 1-2 en in de extra tijd zorgden Lozano en Olivera nog voor de overdreven 1-4-eindstand.