Nieuwe tik voor Inter: Udinese is te sterk in de slotfase

Udinese is met voorsprong de revelatie van het seizoensbegin in de Serie A. Na een nederlaag op de openingsspeeldag tegen kampioen Milan is het ongeslagen en die lijn trok Udinese gewoon door tegen Inter, nog altijd zonder de geblesseerde Lukaku.

Het begon nochtans goed voor Inter, dat al na enkele minuten op voorsprong kwam toen Barella zijn penseel bovenhaalde bij een vrije trap. Maar die voorsprong kon Inter niet vasthouden.

De owngoal van Skriniar (1-1) was de prelude en in de slotfase viel het doek helemaal voor Inter. Met kopbalgoals van Jaka Bijol en Tolgay Arslan - beide na een assist van Delofeu - bleven de drie punten in Udine. Zo geniet Udinese even van de leidersplaats, maar dat kan vanavond veranderen na Roma-Atalanta en Milan-Napoli.