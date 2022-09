BEKIJK: Geen eerste goal voor De Ketelaere, wel minuten voor Vranckx in moeizame zege bij Sampdoria

Mehdi Léris (Sampdoria) gaat over de schreef, hij deelt een slag uit aan Theo Hernandez (AC Milan).

Mehdi Léris (Sampdoria) gaat over de schreef, hij deelt een slag uit aan Theo Hernandez (AC Milan). tweede helft, minuut 96.

Vrije trap voor AC Milan. Tommaso Augello (Sampdoria) hield Davide Calabria vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 94.

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 92.