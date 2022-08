AC Milan bijt tanden stuk op Atalanta, weinig opvallende invalbeurt van 3 Belgen

In de Serie A is AC Milan op het veld van buur Atalanta Bergamo niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel. De kampioen speelde een betere tweede helft, maar kon de 3 punten niet meenemen in de koffer. De 3 Belgen – Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers en Divock Origi – vielen na het uur in, maar maakten niet meteen indruk. Al gaf Saelemaekers de pass voor de 1-1.