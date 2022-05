Napoli wint slotmatch van competitie, nam Mertens als invaller afscheid van Napoli?

Voor beide ploegen stond er niets meer op het spel. Napoli was al zeker van de derde plaats en Spezia had zijn grote doel voor het seizoen ook al binnen: het behoud.

In een typische eindeseizoenswedstrijd vielen de goals allemaal in de eerste helft en in hetzelfde doel: Politano, Zielinski en Demme bezorgden Napoli de zege in de laatste competitiematch van het seizoen.

Dries Mertens mocht halfweg de tweede helft van de bank komen, maar kon niets meer aan de score helpen veranderen. De Rode Duivel heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Napoli gespeeld.

Het clubicoon en clubtopschutter maakte medio 2013 de overstap van PSV en ontpopte zich tot een levende legende bij I Partenopei, waar zijn contract weldra afloopt. De onderhandelingen over een contractverlenging van de 36-jarige Mertens slepen al geruime tijd aan. Als hij wil blijven, zal hij sowieso moeten inleveren.