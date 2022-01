Praet is boeman van ex-ploeg met bijna-spookgoal: "Mijn eerste kopbalgoal"

Tussen 2016 en 2019 speelde Dennis Praet meer dan 100 matchen voor Sampdoria. De ex-middenvelder zal ongetwijfeld nog met weemoed terugdenken aan zijn tijd in Genoa, maar van sentimentele gevoelens was er deze middag geen sprake.

Met een rake kopbal kroonde Praet zich tot matchwinnaar voor Torino, al was het nog even raar opkijken, toen de bal achter het doel belandde. De boosdoener bleek een gat in het net te zijn.

"Ik heb er nooit aan getwijfeld dat de bal er wel degelijk in was gegaan", zei Praet achteraf. "Ik denk dat het de eerste kopbalgoal uit mijn carrière is. Dat is niet mijn sterkste punt."

"Ik voel me hier steeds beter bij Torino, maar ik denk dat ik nog altijd beter kan doen. Het is leuk zo te kunnen spelen. We voetballen heel agressief en dat levert ook nog eens punten op."