Krankzinnig slot breekt Milan zuur op, Spezia gaat nog met de zege aan de haal

Milan, met een onopvallende Saelemaekers in de basis, had zijn handen vol met het bescheiden Spezia. Een penaltymisser van Theo Hernandez vlak voor de rust was een aanwijzing dat het een moeilijke avond zou worden. In de 92e minuut leek de bevrijding er dan toch te komen, toen Messias de bovenhoek vond.

Maar net op het moment dat de Braziliaan had afgedrukt, floot scheidsrechter Serra voor een voorafgaande overtreding op Rebic. Bij Milan konden ze hun ogen niet geloven, maar het kwaad was geschied.

Ibrahimovic zette zich dan maar achter de bal om de vrijschop te nemen. Spezia-doelman Provedel tikte eerst in hoekschop en tikte daarna op een kopbal van diezelfde Ibrahimovic de bal op de lat. Opnieuw pech voor de thuisploeg.

Je voelde de bui al hangen, want de voetbalgoden hadden er blijkbaar anders over beslist. In de 96e minuut ging het inderdaad mis voor Milan. De in Italië geboren Ghanees Gyasi was de boeman, al dachten ze voor die rol bij de Rossoneri eerder aan de scheidsrechter.

Door die nederlaag laat Milan na om over Inter naar de leiding te springen. Het verschil blijft nu 2 punten en Inter heeft een match minder gespeeld.