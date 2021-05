Inter staat op een zucht van de titel na zege bij Crotone

Inter had veel moeite om kansen te versieren tegen hekkensluiter Crotone. De leider had dan ook nog pech bij de afwerking: de kopbal van Lukaku likte de lat en het schot van Lautaro Martinez spatte uiteen op de paal.

Pas na het uur brak Christian Eriksen de ban voor de bezoekers. De Deen knalde de aflegger van Romelu Lukaku tegen het net: 0-1.

Het verzet van Crotone leek definitief gebroken toen Lukaku er in de slotfase 0-2 van maakte, maar het feestje van onze landgenoot ging niet door. Perisic stond buitenspel in de opbouw naar de goal.

Het was nog even bibberen voor Inter door een slotoffensief van Crotone, maar in de extra tijd besliste Hakimi op een tegenaanval de match: 0-2. Inter mag de champagne al koud zetten. Als Atalanta morgen niet wint bij Sassuolo is de eerste titel sinds 2010 binnen voor Inter en komt er een einde aan de hegemonie van Juventus.