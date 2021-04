Malinovski en Atalanta delen in slotfase uppercut uit aan Juventus

Bij Juventus ontbrak Cristiano Ronaldo door een blessure en dat scheelde toch een slok op de borrel bij de kampioen. Juventus moest het spel ondergaan in Bergamo en moest zich vooral concentreren op verdedigen.

Dat leek lang genoeg voor een puntje, maar in de slotfase had invaller Roeslan Malinovski het laatste woord. De ex-Genkenaar bezorgde Atalanta de volle buit met een schot van buiten de zestien.

Voor Atalanta is het de vijfde zege op een rij en het deelt Juventus ook een fikse tik uit. Een tiende titel op een rij lijkt nu onhaalbaar voor Juventus, dat ook een slechte zaak doet in de spannende strijd om de tickets voor de Champions League. Afwachten of de positie van coach Andrea Pirlo ook onder druk komt.