Napoli moet ondanks goal Mertens stevig knokken voor zege tegen Crotone

Napoli moet nog knokken om volgend seizoen in de Champions League te mogen verschijnen. Rode lantaarn Crotone mocht dan ook geen obstakel vormen, maakten Insigne en Osimhen (ex-Charleroi) snel duidelijk.

Ook Dries Mertens deed nog voor de pauze zijn duit in het zakje met een prachtige vrije trap: 3-1. Maar toch kwam Napoli nog in de problemen in de tweede helft, met dank aan Simeon "Simy" Nwankwo.

De 28-jarige Nigeriaan had voor de pauze al eens een aansluitingstreffer gescoord en herhaalde dat kunstje nog eens in de tweede helft. De aanvaller zit nu aan 8 goals in de laatste 5 wedstrijden.

Junior Messias leek zelfs nog een verrassend punt te bezorgen aan de bezoekers. Maar Giovanni Di Lorenzo brak het Zuid-Italiaanse lockdownfeestje af. Napoli profiteert zo van de misstap van Milan en tankt vertrouwen voor de inhaalwedstrijd tegen Juventus van woensdag.