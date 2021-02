VIDEO: Dries Mertens weet weer wat scoren is

Dries Mertens stond vanavond voor het eerst sinds zijn enkelblessure weer in de basis van Napoli. De Belgische international vierde zijn rentree met de openingstreffer.

Met buitenkant rechts tikte Mertens de 1-0 op het bord. Nota bene in zijn 250e match in de Italiaanse competitie.

Voor Mertens was het zijn eerste doelpunt in bijna 3 maanden. Begin december had hij voor het laatst gescoord in de Europa League tegen AZ (1-1). Is de trein weer vertrokken?