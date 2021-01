Lukaku helpt Inter met 50e goal aan monsterzege en (voorlopige) leidersplek

Romelu Lukaku heeft in Italië een nieuwe mijlpaal bereikt. Iets voorbij het uur tekende hij voor zijn 50e goal voor Inter over alle competities heen.

De Rode Duivel maakte zich bij die fase knap los van zijn tegenstander: hij draaide zich weg, versnelde even en schoof de 3-2 rustig voorbij de doelman.

Ook in 2 andere Inter-goals had Lukaku een voet(je). Bij de 1-1 bediende hij Lautaro met een heerlijke assist.

Bij de 3-2 lanceerde Lukaku een van zijn medespelers met een hakje tussen 2 verdedigers door. Lautaro maakte toen zijn 2e van 3 goals.

Domper op de feestvreugde was wel de beenblessure, waardoor Lukaku een kwartier voor tijd naar de kant moest.

Inter neemt dankzij de 6-2-zege voorlopig het dirigeerstokje van AC Milan over in de Serie A. Milan komt vanavond nog in actie tegen Benevento.