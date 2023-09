Nice en oude bekende Terem Moffi smeren landskampioen PSG een eerste nederlaag aan

In december 2019 werd de toen nog onbekende Terem Moffi door KV Kortrijk weggeplukt uit de Litouwse competitie. Een gokje dat hen geen windeieren zou leggen.

De Nigeriaanse spits maakte in het Guldensporenstadion in enkele maanden furore met 5 goals. Lang duurde het sprookje in Kortrijk niet, want het Franse Lorient kaapte hem al snel voor zo'n 8 miljoen euro weg.

Sindsdien is de Nigeriaan helemaal ontbolsterd. Na 35 goals in 2,5 seizoenen trok hij naar Nice, en ook daar weet Moffi het doel goed te vinden. Dat ondervond Paris Saint-Germain vrijdagavond aan den lijve.

Na 21 minuten trapte Moffi Nice op voorsprong op bezoek in het Parc des Princes. PSG-ster Kylian Mbappé stelde al snel orde op zaken, maar de fiere Parijzenaars bleven het lastig hebben. En vooral met Moffi.

Na de rust bediende de Nigeriaan Gaëtan Laborde voor de 1-2 en in minuut 68 deed Moffi zelf de boeken toe. Een late tweede treffer van Mbappé was niet meer dan een doekje voor het bloeden, PSG lijdt zo een eerste nederlaag dit seizoen.