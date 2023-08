Verloren zoon Kylian Mbappé valt in en scoort, maar PSG botst ook op Toulouse

PSG 2.0 is voorlopig geen geoliede machine.

Vorige week werd er niet gescoord tegen Lorient en dan laat je een prijsbeest als Kylian Mbappé ondanks het aanhoudende gekissebis niet opnieuw in de tribunes zitten.

Mbappé promoveerde naar de bank tegen Toulouse en viel na 51 minuten in de hitte in. 10 minuten later verscheen zijn naam al op het scorebord.

De VAR legde de bal op de stip na een overtreding op Mbappé lui-même, de Fransman scoorde.

Maar het werd geen perfecte avond. In de slotfase ging de bal ook aan de overkant op de stip.

1-1, PSG heeft zijn start gemist met 2 op 6.