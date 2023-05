Jérémy Doku maakt heerlijke goal in ruime zege van Rennes

Het al gedegradeerde Ajaccio legde Rennes weinig in de weg. Bij de rust was de wedstrijd al helemaal gespeeld na goals van Santamaria, Gouiri (2x) en Doku.

De goal van onze landgenoot was heerlijk. Hij kreeg de bal in de middencirkel, rukte met de bal aan de voet op, schudde 2 verdedigers van zich af en knalde de 0-3 via de paal in doel.

Voor Jeremy Doku is het zijn zesde goal sinds de winterstop, vorige week gaf hij 2 assists. Op het uur werd Doku vervangen door Ibrahim Salah (ex-Gent). Die zag Gouiri de eindstand vastleggen met zijn derde goal van de namiddag.

Dankzij de zege nadert Rennes als 6e tot op 3 punten van Monaco (4e plaats) en 1 punt van Rijsel (5e plaats). De 4e plaats geeft recht op de Europa League, de 5e plaats op de Conference League.