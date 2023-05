Door 19e competitietreffer van Loïs Openda springt Lens over tegenstander Marseille naar 2e plaats

RC Lens heeft op de 34e speeldag van de Ligue 1 de strijd om de tweede plaats naar zijn hand gezet tegen zijn rechtstreekse concurrent Olympique Marseille.

Alexis Sanchez zorgde al snel voor de openingstreffer voor l'OM, maar het feestje ging niet door wegens een scheidsrechtelijke ingreep. Enkele minuten voor de rust was het aan de overkant wél prijs. Seko Fofana knalde de openingstreffer genadeloos op het bord voor de thuisploeg.

Op het uur deed ook Loïs Openda andermaal zijn duit in het zakje. Het was alweer zijn negentiende doelpunt in competitieverband.

Dimitri Payet zorgde in de slotminuten nog voor het doelpunt van de hoop, maar Marseille zou nooit meer langszij komen.

In de rangschikking van de Ligue 1 springt Lens met 72 punten over Marseille (70) naar de tweede plaats, die aan het einde van de rit goed is voor een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League.