Hét scoreverloop van het weekend: Lyon gaat in 100e minuut van 1-4 naar 5-4

Voor het spektakelstuk van het weekend moest je in Lyon zijn. Na 55 minuten stond de thuisploeg 1-4 in het krijt tegen Montpellier na 4 rozen van Elye Wahi. Kritische spandoeken werden getoond, supporters verlieten het stadion al. Maar boegbeeld Alexandre Lacazette nam zijn ploeg bij de hand met de 5-4 vanaf de stip in de 10e minuut van de extra tijd. Het was ook zijn 4e treffer van de dag.