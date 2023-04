Zorgen voor Philippe Clement: nu krijgt Monaco een dreun van Montpellier

Na de pijnlijke nederlaag vorige week tegen Lens moest Monaco de rug rechten tegen Montpellier, maar dat lukte niet. Arnaud Nordin zette de bezoekers al snel op voorsprong en een reactie van Monaco bleef uit.

Na het uur zakte Monaco als een pudding in elkaar. Faitout Maouassa - die nog onder Philippe Clement speelde bij Club Brugge - verdubbelde de voorsprong en Nordin en Mavididi deden de boeken helemaal toe voor Monaco. Eliot Matazo viel in de slotfase bij 0-4 nog in.

Met een 0 op 6 moet Monaco achterom beginnen te kijken. Als vierde, een plaats die recht geeft op de groepsfase van de Europa League volgend seizoen, heeft het nog 2 punten voorsprong op Lille.