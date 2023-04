BEKIJK: Mbappé kroont zich tot recordtopschutter van PSG, al is zijn assist misschien nog straffer

PSG had na nederlagen tegen Rennes en Lyon zijn voorsprong in de Ligue 1 wat uit handen gegeven, dus een statement tegen nummer 2 Lens was nodig.

Al schoot Lens zich na 19 minuten zelf in de voet. Salis Abdul Sames maakte de opdracht van de bezoekers aartsmoeilijk na een rode kaart voor een stevige overtreding op Hakimi.

Met een mannetje meer kon PSG al snel het voordeel naar zich toe trekken. Mbappé opende de score met zijn 139e goal in de Ligue 1, waarmee hij Edinson Cavani van de troon stoot als clubtopschutter.

Niet veel later zette de Franse sterspeler Lionel Messi met een heerlijk hakje op weg naar de 3-0. Lens kon na de rust wel nog milderen tot 3-1, maar ziet zijn achterstand op PSG oplopen tot 9 punten.