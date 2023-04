BEKIJK: Lionel Messi geeft knorrige PSG-fans lik op stuk met goal en assist in Nice

De liefde tussen Lionel Messi en Paris Saint-Germain leek helemaal bekoeld.

Afgelopen weken was de Argentijnse sterspeler geregeld het mikpunt van fluitconcerten. Fluiters in kwestie: de eigen aanhang. Die was niet tevreden met de inzet en toewijding van Messi op veld.

De geruchtenmolen kwam op gang en draaide op volle toeren toen de kersverse wereldkampioen gelinkt werd met een terugkeer naar de heimat, Barcelona, komende zomer.

Die remde hij vanavond af met een knalprestatie tegen Nice. Messi scoorde de openingstreffer. Nadat PSG goed weg kwam met een bal die het keerde op de doellijn, bediende hij Sergio Ramos op hoekschop.

Aanwezige PSG-supporters voelden toch weer wat affectie voor hun nummer 30. Nummer 7, Kylian Mbappé, kreeg enkel de lachers op zijn hand met een grote misser in het slot.

Zonder schade, want de Parijzenaren staan met de zege een stapje dichter bij een nieuwe titel.