BEKIJK: Lyon smeert PSG tweede thuisnederlaag op een rij aan

De uitschakeling in de Champions League heeft er duidelijk zwaar ingehakt bij PSG. De Parijzenaren gingen voor de interlandbreak het schip in tegen Rennes, die geschiedenis herhaalde zich 2 weken later.

De voortekenen waren nochtans niet geweldig voor Lyon, want de match moest enkele minuten uitgesteld worden, omdat de spelersbus niet onder een brug door geraakte.



De voorhoede van PSG moest het zonder de geblesseerde Neymar doen, maar oogde met de tandem Messi-Mbappé nog altijd indrukwekkend. Toch hielden de twee net als tegen Rennes hun kruit droog.



Lyon moest voor de rust dan wel veel verdedigen, toch had het zomaar op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat Alexandre Lacazette de penalty miste.



In de 2e helft was er weinig beterschap voor PSG. Deze keer liet Lyon de kans niet liggen. Bradley Barcola werkte de perfecte voorzet van Kumbedi in doel.



Hierna klapte Lyon de harmonica in, waardoor er nog minder ruimte kwam voor PSG, nog minder kansen ook. Volgende week trekt PSG naar Nice en daarna ontvangt het Lens. Misschien staan Openda en co na die speeldag wel al naast Messi en co?