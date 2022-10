BEKIJK: Loïs Openda zet kandidatuur voor Qatar kracht bij met hattrick tegen Toulouse

Op 10 november maakt Roberto Martinez de namen van zijn 26 Rode Duivels voor het WK bekend. De kans dat Loïs Openda in Qatar een van de jokers van de bondscoach zal worden is na vrijdagavond een beetje groter geworden.

De 22-jarige aanvaller viel in de competitiewedstrijd tegen Toulouse tien minuten na de rust in en zorgde met een loepzuivere hattrick in zijn eentje voor de 3-0-overwinning. Zo komt er voor de ex-Bruggeling een einde aan een reeks van zes wedstrijden zonder doelpunt.

Na zijn uitstekende seizoensstart, met vier doelpunten in zes wedstrijden, was het vormpeil van Openda de laatste weken wat gezakt. Zijn laatste treffer dateerde van 4 september, op de zesde speeldag.

Tegen Toulouse begon de ex-Bruggeling dan ook op de bank. Met zijn drie doelpunten speelt hij zich weer helemaal in de kijker en solliciteert hij uitdrukkelijk naar een stek in de WK-selectie.

Door de zege blijft Lens op de tweede plaats staan in het klassement. Met 30 punten blijft het ook in het spoor van leider PSG, dat 32 stuks heeft. PSG heeft wel nog een wedstrijd te goed.