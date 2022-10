Philippe Clement zit in een dipje met Monaco, na spektakelmatch in Rijsel

Geen geweldige dagen voor Philippe Clement bij Monaco. Een 4-0-nederlaag bij Trabzonspor in de Europa League, werd opgevolgd door een mager gelijkspelletje thuis tegen het bescheiden Clermont. En daar komt nu een nieuwe, pijnlijke, nederlaag bovenop.

Beide ploegen maakten heel wat foutjes, wat als voordeel had dat er regelmatig van die foutjes geprofiteerd en dus gescoord kon worden.



Verdediger Disasi kon zijn eigen foutje goedmaken door de 2-2 te maken en dat werd kort na de rust opgevolgd door de 2-3 van de Monegaskische talisman Ben Yedder.



Het middenveld van Clement, met de Belg Matazo, werd in de slotfase overspoeld. Jonathan David was voor een keer niet de afwerker, wel de aangever. Cabella en uiteindelijk Bamba bezorgden Rijsel alsnog de volle buit.