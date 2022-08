Swingend PSG vreet Lille met huid en haar op, Mbappé scoort na amper 8 (!) seconden

Lille kreeg de gaten niet gedicht en even later was Messi aan de beurt. De Argentijn haakte slim af en duwde een voorzet van Mendes tegen de netten. Voor rust telden Hakimi en uiteraard ook nog Neymar de Noord-Fransen helemaal uit.

Mbappé na 8 seconden, ook Messi scoort

Neymar had geen trek in een plekje in de schaduw van Messi en Neymar en ontbond zijn duivels na rust. Eerst tekende hij aan voor forfaitcijfers en even later bood hij met een lekker tikje buitenkant voet Mbappé ook nog zijn tweede aan.

In het slot dikte de Fransman met nummer 3 zijn statistieken nog wat extra aan.PSG is als een onhoudbare machine aan het seizoen begonnen en staat met 9 op 9 helemaal bovenaan. Volgende week ontvangen Messi, Neymar en Mbappé het AS Monaco van Philippe Clement.