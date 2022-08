Matz Sels kan met Straatsburg het Monaco van Philippe Clement net geen punten afsnoepen

In zijn eerste halve seizoen in Frankrijk had Philippe Clement zijn visitekaartje kunnen afgeven, maar zou hij ook kunnen bevestigen in jaar 2?

Matz Sels deed er in het Straatsburgse doel in ieder geval alles aan om de start van Monaco te verbrodden. Vlak voor de rust moest hij zich toch gewonnen geven. Ex-Club-spits Krépin Diatta, pas terug na een zware kruisbandblessure, opende de score.

Toen Diatta's spitsbroer Sofiane Diop kort na de rust ook wist te scoren, leek de wedstrijd gespeeld.

Maar Straatsburg liet zich niet kisten en Habib Diallo dacht een heldenrol op te eisen toen hij eerst de 1-2 maakte en daarna in de extra tijd ook de 2-2. Helaas, het feestje ging niet door. De VAR had gezien dat er buitenspel in het spel was.

Dinsdag wacht Clement een nieuw examen met Monaco, in de terugmatch van de CL-voorronde tegen PSV. De heenmatch eindigde in het prinsdom op 1-1.