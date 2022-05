Philippe Clement en Monaco doen met 21 op 21 weer helemaal mee om de Europese tickets

Monaco leek afgeschreven dit seizoen, net als Philippe Clement zelf, maar plots is de motor gaan draaien. De zege tegen Angers was al de 7e op een rij.



Het was nochtans geen makkelijke middag voor Monaco, dat afzag en met wat geluk op voorsprong kwam na een own-goal van Bamba.



In de 2e helft was Monaco een stuk sterker. Het zag eerst 2 goals afgekeurd worden voor buitenspel, tot aanvoerder Wissam Ben Yedder zijn 21e goal van het seizoen in doel prikte en zo ook de ballon van Angers leegprikte.