IN BEELD: Thuispubliek zorgt zelf voor vuurwerk tegen swingend Monaco: wedstrijd werd (even) gestaakt

90+2' tweede helft tweede helft, minuut 92 match afgelopen

90+2' Ryad Boudebouz (AS Saint-Etienne) trapt met zijn linkervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 92. Ryad Boudebouz (AS Saint-Etienne) trapt met zijn linkervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.

90+1' Vanderson (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Denis Bouanga (AS Saint-Etienne). tweede helft, minuut 91. Vanderson (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Denis Bouanga (AS Saint-Etienne).

90+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

90' Eliot Matazo (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Romain Hamouma (AS Saint-Etienne). tweede helft, minuut 90. Eliot Matazo (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Romain Hamouma (AS Saint-Etienne).

89' Ryad Boudebouz neemt de hoekschop voor AS Saint-Etienne. Hij dropt de bal centraal voor doel. tweede helft, minuut 89. Ryad Boudebouz neemt de hoekschop voor AS Saint-Etienne. Hij dropt de bal centraal voor doel.

86' Eliaquim Mangala (AS Saint-Etienne) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Myron Boadu (AS Monaco). tweede helft, minuut 86. Eliaquim Mangala (AS Saint-Etienne) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Myron Boadu (AS Monaco).

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij AS Monaco, Eliot Matazo erin, Aurélien Tchouaméni eruit wissel Aurélien Tchouaméni Eliot Matazo

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij AS Monaco, Guillermo Maripán erin, Axel Disasi eruit wissel Axel Disasi Guillermo Maripán

82' Denis Bouanga (AS Saint-Etienne) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 82. Denis Bouanga (AS Saint-Etienne) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.

80' Adil Aouchiche (AS Saint-Etienne) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 80. Adil Aouchiche (AS Saint-Etienne) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.

77' Myron Boadu kan scoren voor AS Monaco. De assist komt op naam van Ismail Jakobs. tweede helft, minuut 77. Doelpunt voor AS Monaco Myron Boadu kan scoren voor AS Monaco. De assist komt op naam van Ismail Jakobs.

77' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 77 door Myron Boadu van AS Monaco. 1, 4. goal AS Saint-Etienne AS Monaco einde 1 4

75' Myron Boadu (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Eliaquim Mangala (AS Saint-Etienne). tweede helft, minuut 75. Myron Boadu (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Eliaquim Mangala (AS Saint-Etienne).

73' Myron Boadu (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ryad Boudebouz (AS Saint-Etienne). tweede helft, minuut 73. Myron Boadu (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Ryad Boudebouz (AS Saint-Etienne).

73' Youssouf Fofana (AS Monaco) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 73. Youssouf Fofana (AS Monaco) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.

72' Gele kaart voor Eliaquim Mangala van AS Saint-Etienne tijdens tweede helft, minuut 72 Eliaquim Mangala AS Saint-Etienne

72' Eliaquim Mangala (AS Saint-Etienne) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Aurélien Tchouaméni (AS Monaco). tweede helft, minuut 72. Eliaquim Mangala (AS Saint-Etienne) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Aurélien Tchouaméni (AS Monaco).

70' Myron Boadu (AS Monaco) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 70. Myron Boadu (AS Monaco) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.