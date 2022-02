BEKIJK: Mbappé weer de grote man bij PSG, hij evenaart Ibrahimovic

PSG kwam op volle aanvalsterkte voor de dag vandaag. Met Messi, Neymar en Mbappé dus. Toch moesten de Parijzenaars in de eerste helft achtervolgen. Danilo Pereira liet zich makkelijk van de bal zetten waarna Bouanga kon profiteren: 0-1.



Dan vonden Messi en Mbappé het tijd om op te staan. De Argentijn speelde Mbappé vrij die met een centraal schot toch doelman Bernardoni kon kloppen. Hier zag het sluitstuk van Saint-Etienne er niet al te best uit.

Meteen na de rust kroop Messi nog maar eens in de rol van aangever, Mbappé schoot overhoeks binnen. Messi zit zo in 2022 al aan 6 assists. Niemand doet beter in de 5 grootste competities.



'Dat kan ik ook', moet Mbappé gedacht hebben. De Fransman pakte nog uit met een frivole assist, buitenkantje voet. Danilo Pereira kon zo zijn fout goedmaken door de 3-1 binnen te knikkeren. De score kon nog oplopen, maar Neymar trapte tegen de paal. Het schot van Wijnaldum was hetzelfde lot beschoren.