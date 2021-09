PSG blikt zonder een pak sterren Clermont Foot in, gefluit en applaus voor Mbappé

PSG liet zijn Zuid-Amerikaanse internationals uitblazen na hun wedstrijden van de voorbije dagen, maar de steenrijke Parijzenaars hadden in de vooravond uiteraard nog voldoende smaakmakers in de wei gestuurd.



Zo verscheen doelman Donnarumma voor het eerst aan de aftrap en hij bewaarde zijn clean sheet tegen nieuwkomer Clermont Foot, dat sterk aan het seizoen was begonnen.



Maar tegen PSG kregen ze toch de verwachte draai om de oren. Herrera effende voor de pauze het pad met twee rozen, een zeer bedrijvige Mbappé op de counter en Gueye (een rebound na een schot van Mbappé) deden na de rust hun duit in het zakje.



Met zijn 3-0 haalde Mbappé toch min of meer zijn gram. De thuisaanhang heeft hem zijn geflirt met Real Madrid nog altijd niet vergeven, maar de mix van gefluit en applaus bij het afroepen van de opstellingen mondde na zijn doelpunt uit in uitsluitend applaus.



Mbappé zit nu toch al aan 4 competitiegoals dit seizoen, maar zijn eerste thuismatch sinds de afgeketste deal met Real Madrid was dus niet volledig rimpelloos.



Woensdag speelt Club Brugge gastheer voor PSG. Dan zouden Neymar, Mbappé en Messi voor het eerst samen aan de aftrap kunnen verschijnen.