Franse landskampioen Lille vermijdt blamage tegen Metz in seizoensopener

Lille is op de openingsspeeldag in de Ligue 1 niet verder geraakt dan een 3-3-gelijkspel op bezoek in Metz. Na 50 minuten keek de landskampioen aan tegen een 3-1-achterstand, maar een rode kaart voor Metz deed de wedstrijd kantelen. Yilmaz schonk Lille diep in de extra tijd alsnog een punt.