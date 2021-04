5 goals in 18 minuten: PSG blijft in spoor Lille na waanzinnig slot

Drie punten zijn er één geworden. Na het gelijkspel van Lille vrijdagavond tegen Montpellier heeft PSG optimaal geprofiteerd. Al zag dat er lange tijd anders uit. De troepen van Mauricio Pochettino - zonder de geschorste Neymar - slaagden er lange tijd niet in om de weg naar doel te vinden.

Integendeel. Het was Denis Bouanga die als eerste raak trof voor de bezoekers. Al bracht Kylian Mbappé amper 1 minuut later de bordjes alweer op gelijke hoogte. 3 minuten voor tijd leek de Franse sneltrein de zege ook definitief over de streep te trekken. Vanop elfmeter schoot de spits zijn 35ste doelpunt van dit seizoen binnen.