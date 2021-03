Krépin Diatta maakt één minuut na invalbeurt zijn eerste voor AS Monaco

90+2' tweede helft tweede helft, minuut 92 match afgelopen

90' Gele kaart voor Anthony Modeste van AS Saint-Etienne tijdens tweede helft, minuut 90 Anthony Modeste AS Saint-Etienne

90' Anthony Modeste (AS Saint-Etienne) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Aurélien Tchouameni (AS Monaco). tweede helft, minuut 90. Anthony Modeste (AS Saint-Etienne) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Aurélien Tchouameni (AS Monaco).

90' Aurélien Tchouameni (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Anthony Modeste (AS Saint-Etienne). tweede helft, minuut 90. Aurélien Tchouameni (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Anthony Modeste (AS Saint-Etienne).

89' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Djibril Sidibé (AS Monaco), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 89. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Djibril Sidibé (AS Monaco), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

89' De poging wordt gered door Benjamin Lecomte (AS Monaco), die geen rebound weggeeft. tweede helft, minuut 89. De poging wordt gered door Benjamin Lecomte (AS Monaco), die geen rebound weggeeft.

89' De voorzet komt tot bij Aimen Moueffek (AS Saint-Etienne). Zijn kopbal gaat richting doel... tweede helft, minuut 89. De voorzet komt tot bij Aimen Moueffek (AS Saint-Etienne). Zijn kopbal gaat richting doel...

85' Krépin Diatta (AS Monaco) trapt met zijn linkervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 85. Krépin Diatta (AS Monaco) trapt met zijn linkervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij AS Monaco, Fodé Ballo-Touré erin, Caio Henrique eruit wissel Caio Henrique Fodé Ballo-Touré

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij AS Monaco, Chrislain Matsima erin, Benoît Badiashile eruit wissel Benoît Badiashile Chrislain Matsima

81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij AS Saint-Etienne, Aimen Moueffek erin, Denis Bouanga eruit wissel Denis Bouanga Aimen Moueffek

77' Krépin Diatta kan scoren voor AS Monaco. De assist komt op naam van Cesc Fàbregas. tweede helft, minuut 77. Doelpunt voor AS Monaco Krépin Diatta kan scoren voor AS Monaco. De assist komt op naam van Cesc Fàbregas.

77' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 77 door Krépin Diatta van AS Monaco. 0, 4. goal AS Saint-Etienne AS Monaco einde 0 4

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij AS Monaco, Krépin Diatta erin, Aleksandr Golovin eruit wissel Aleksandr Golovin Krépin Diatta

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij AS Monaco, Wissam Ben Yedder erin, Stevan Jovetic eruit wissel Stevan Jovetic Wissam Ben Yedder

73' Cesc Fàbregas (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Zaydou Youssouf (AS Saint-Etienne). tweede helft, minuut 73. Cesc Fàbregas (AS Monaco) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Zaydou Youssouf (AS Saint-Etienne).

72' Aurélien Tchouameni (AS Monaco) trapt met zijn linkervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 72. Aurélien Tchouameni (AS Monaco) trapt met zijn linkervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.

71' Bij AS Monaco wordt de hoekschop genomen door Aleksandr Golovin. Zijn voorzet gaat richting de eerste paal. tweede helft, minuut 71. Bij AS Monaco wordt de hoekschop genomen door Aleksandr Golovin. Zijn voorzet gaat richting de eerste paal.

71' Youssouf Fofana (AS Monaco) kan aanleggen met zijn rechtervoet, maar zijn schot wordt afgeblokt. tweede helft, minuut 71. Youssouf Fofana (AS Monaco) kan aanleggen met zijn rechtervoet, maar zijn schot wordt afgeblokt.