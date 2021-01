Voor de tweede week op een rij is Leya Iseka de matchwinnaar bij Metz

Leya Iseka zette Metz op weg naar de overwinning met een knappe goal. Hij werd perfect gelanceerd door Boulaya en werkte beheerst af met een lob.

Halverwege de tweede helft werd Leya Iseka naar de kant gehaald, maar de zege van Metz kwam niet meer in gevaar. Boulaya zette in de extra tijd nog de 2-0-eindstand op het scorebord.

Vorige week was Leya Iseka al de matchwinnaar voor Metz bij de onverwachte zege in Lyon. "Het was belangrijk om te bevestigen na onze zege van vorige week", zei de Belgische doelpuntenmaker. "De samenwerking met Boulaya loopt steeds beter, we begrijpen elkaar beter en beter."