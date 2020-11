Invaller Jeremy Doku treft de paal en verliest opnieuw met Rennes

Rennes had voor de interlandbreak met 3-0 verloren bij Chelsea in de Champions League en ook met 3-0 bij PSG in de Ligue 1. Het wou dus tegen Bordeaux vertrouwen tanken met het oog op het CL-duel tegen Chelsea dinsdag.

Maar dat lukte niet. Net voor de rust hield Ben Arfa drie verdedigers van Rennes aan de praat voor hij met een laag schot van binnen de 16 de doelman van Rennes verschalkte. Voor Ben Arfa was de 0-1 zijn eerste goal voor Bordeaux.

Rennes ging na de rust verwoed op zoek naar de gelijkmaker en coach Stéphan gooide Jeremy Doku in de strijd. Maar het zit Rennes ook niet mee op offensief vlak, want Del Castillo en Doku schoten allebei op de paal. Zo bleef het bij 0-1. Met 0 op 6 verliest Rennes terrein in de Ligue 1.