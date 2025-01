Amadou Onana staat op goede plek om West Ham uit te tellen in FA Cup

The Emirates FA Cup - speeldag 1 - 10/01/25 - 21:03

Aston Villa heeft het debuut van Graham Potter bij West Ham vergald in de FA Cup. Rode Duivel Amadou Onana scoorde de gelijkmaker, luttele minuten ging de thuisploeg er helemaal over.

Er was het nodige geluk mee gemoeid. Een schot van Amadou Onana werd niet aangeraakt, maar toch kreeg Aston Villa een corner. De Rode Duivel maalde er niet om en scoorde, opnieuw met wat meeval.

Het leverde de thuisploeg in de tweede helft dan toch de gelijkmaker op, nadat Lucas Paqueta na 10 minuten al de score had geopend. Hij gaf kersvers coach Graham Potter even hoop op een overwinning bij zijn debuut.

Maar na de gelijkmaker van Onana viel al snel de beslissende treffer via Morgan Rogers. Aston Villa stoot door naar de 4e ronde in de FA Cup, West Ham moet na één zege in de laatste 6 matchen proberen te herbronnen onder zijn nieuwe coach.