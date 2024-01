BEKIJK: Met prachtgoal in winkelhaak schakelt Tottenham Kompany en Burnley uit in FA Cup

De eerste opdracht van Burnley in de Engelse FA Cup is ook de laatste geworden. Het team van Vincent Kompany werd in de slotfase genekt door een prachtig afstandsschot van Tottenham.

Zonder aanvoerder Son Heung-Min, die naar de Asian Cup is met Zuid-Korea, was het lang zoeken voor Tottenham Hotspur in de FA Cup. De topscorer werd duidelijk gemist, want de thuisploeg kwam amper tot kansen.

Het had dan ook een geniale ingeving nodig om Burnley, de ploeg van Vincent Kompany, klein te krijgen. Pedro Porro stelde niet teleur: met een prinsheerlijk schot zette hij de enige treffer op het scorebord.

Burnley kwam in de extra tijd nog dicht bij de gelijkmaker, maar het bleef 1-0. Dankzij het schot in de winkelhaak stoot Tottenham niet alleen door, maar ziet coach Ange Postecoglou zijn ploeg nu ook al 22 wedstrijden op een rij minstens één keer scoren.