Arsenal struikelt niet in FA Cup en mag zich opmaken voor clash met Manchester City

De leider in de Premier League tegen de nummer 15 uit de League One, de Engelse derde klasse. Op papier lijkt het een oneven boksmatch en in de eerste helft was dat vooral te zien in balbezit, niet in kansen.

Arsenal mocht wel aanspraak maken op een strafschop, toen Albert Sambi Lokonga een bal op de arm van een verdediger mikte in het strafschopgebied, maar de bal ging niet op de stip.

In de tweede helft kwam Arsenal wel onder stoom. Fabio Vieira bediende eerste Mohamed Elneny voor het openingsdoelpunt en zette niet veel later Eddie Nketiah op weg naar de 0-2.

Nketiah trok de zege helemaal over de streep: 0-3. In de volgende ronde neemt Arsenal het op tegen zijn grote rivaal in de competitie: Manchester City.