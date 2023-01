Vierdeklasser Stevenage schakelt Aston Villa en uitgesloten Leander Dendoncker uit

Er leek lang geen vuiltje aan de lucht voor Aston Villa. Morgan Sanson had de ploeg van coach Unai Emery op voorsprong gebracht. Maar de club uit de Premier League verzuimde het om de wedstrijd helemaal dood te maken en betaalde dat cash.

In minuut 88 moest Dendoncker aan de noodrem trekken. Onze landgenoot kreeg rood en de bal ging op de stip. De gelijkmaker van Jamie Reid was het sein voor Stevenage, tweede in de League Two, om alles op alles te zetten.

En in de toegevoegde tijd voltrok zich het mirakel: Campbell trapte Stevenage naar de vierde ronde. De vreugde was enorm bij de spelers en de meegereisde fans van Stevenage was enorm. Samen vierden ze de kwalificatie.