Dat zal deugd doen: Lukaku en Ziyech schieten Chelsea naar halve finale FA Cup

Middlesbrough had Manchester United en Tottenham uitgeschakeld op weg naar de kwartfinales van de FA Cup. Chelsea was dus gewaarschuwd en nam het niet licht op.

Romelu Lukaku begon voor het eerst sinds begin deze maand in de basis en bedankte al snel voor het vertrouwen.

De lof hoorde wel vooral Mason Mount toe, want na mooi uitverdedigen en een snelle uitbraak over rechts zette hij inch perfect voor. Lukaku had de verdienste op de goede plaats te staan en tikte binnen.

Middlebrough was moedig en probeerde wel, maar na een halfuuur was de match eigenlijk gespeeld. Ziyech plaatste de bal heerlijk in de verste hoek: 0-2.



In de tweede helft werd er niet meer gescoord. Lukaku mocht gaan rusten in de 84e minuut.