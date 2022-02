BEKIJK: Chelsea kan pas in de verlengingen afstand nemen van derdeklasser Plymouth

Plymouth is de nummer 7 van de League One, de derde divisie in Engeland. De fans die vanuit het uiterste zuiden van het land naar de hoofdstad waren afgereisd konden hun ogen niet geloven toen Gillesphey al na 9 minuten een vrijschop in doel aaide.

Chelsea had het lastig om een doorbraak te forceren, ook Lukaku kon zich niet doorzetten. Hij zou voor de 5e match op een rij niet scoren.

Dat deden de verdediger van Chelsea wel. Eerst Azpilicueta met een vaardige hak achter het steunbeen en in de extra tijd de opgerukte Alonso na een fraaie aanval van de thuisploeg.

Plymouth kreeg nog een unieke kans om alsnog gelijk te maken in de 118e minuut, maar Kepa redde de matig getrapte strafschop.