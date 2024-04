Burnley van Kompany rolt hekkensluiter Sheffield op en grijpt laatste strohalm in strijd om behoud

Zou het dan toch nog kunnen? Burnley heeft in een cruciale degradatietopper zijn laatste kans met beide handen gegrepen. Het verkocht hekkensluiter Sheffield United een pak rammel en springt virtueel tot op 3 punten van een veilige plek.

Met het mes op de keel trokken Sheffield United en het Burnley van Vincent Kompany vanmiddag ten strijde op Bramall Lane.

De laatste en de voorlaatste in de Premier League wilden de allerlaatste strohalm in operatie redding niet laten liggen en konden mits winst nog dromen van een verlengd verblijf in de hoogste klasse.

Die droom had Kompany zijn mannen duidelijk goed ingepeperd, want - na een gesloten begin - sloegen de bezoekers in amper 3 minuten tijd twee keer toe.

Bruun Larsen (met het nodige geluk) en Assignon (na belabberd verdedigen) zetten Burnley kort voor rust op rozen, de koffie tijdens de pauze kon met een gerust hart gedronken worden.