BEKIJK - Cole Palmer scoort een loepzuivere hattrick voor Chelsea (en gaat Eden Hazard achterna)

ma 15 april 2024 23:00

Chelsea einde 6 - 0 Everton 13' - Doelpunt - Cole Palmer (1 - 0) 18' - Doelpunt - Cole Palmer (2 - 0) 28' - Geel - James Garner 29' - Doelpunt - Cole Palmer (3 - 0) 36' - Geel - Ashley Young 40' - Geel - Mykhaylo Mudryk 44' - Doelpunt - Nicolas Jackson (4 - 0) 52' - Geel - James Tarkowski 57' - Verv. Jarrad Branthwaite door Michael Keane 64' - Doelpunt strafschop - Cole Palmer (5 - 0) 66' - Geel - Michael Keane 72' - Verv. Noni Madueke door Carney Chukwuemeka 80' - Verv. Mykhaylo Mudryk door Ben Chilwell 80' - Verv. Cole Palmer door Cesare Casadei 88' - Verv. Malo Gusto door Alfie Gilchrist 88' - Verv. Nicolas Jackson door Deivid Washington 90' - Doelpunt - Alfie Gilchrist (6 - 0) 90+2' - Verv. Nathan Patterson door Ben Godfrey Premier League - speeldag 33 - 15/04/24 - 21:00

Cole Palmer heeft nog maar eens van zich laten horen in de Premier League. Vanavond blikte hij met Chelsea het Everton van Rode Duivel Amadou Onana in. Na een halfuur had de 21-jarige middenvelder al 3 keer gescoord.

Cole Palmer is een jeugdproduct van Manchester City, waar hij vorige zomer plaats moest maken voor Jeremy Doku. Chelsea nam de 21-jarige linkspoot over en daar heeft het nog geen seconde spijt van gehad. De laatste weken wordt Palmer steeds productiever. Na zijn drieklapper tegen Manchester United (4-3) volgde een kwartet aan goals tegen Everton. De eerste drie lagen al binnen het halfuur in doel. Eerst zette hij een een-tweecombinatie met Jackson op, daarna scoorde hij in de rebound en in de 29e minuut lobde hij de Everton-doelman. In de tweede helft maakte Palmer nog zijn vierde van de avond. Na wat geruzie eiste hij de strafschop op, om hem keurig binnen te werken. Met 20 doelpunten in de Premier League hijst Palmer zich in de topschuttersstand naast leider Erling Haaland. (scrol omlaag voor meer)

IN BEELD: De hattrick van Cole Palmer

IN BEELD: Ruzie om de penalty

In de voetsporen van Eden Hazard

In Chelsea leven ze op hoop. Cole Palmer is de eerste die meer dan 20 doelpunten maakt in een seizoen sinds Eden Hazard (in het seizoen 2018-2019).