Manchester United zet rivaal Liverpool een fikse hak in de Engelse titelstrijd

Liverpool heeft twee punten laten liggen in een zinderende wedstrijd op Old Trafford. De thuisploeg maakte de mooiste goals, maar Mo Salah tekende in de slotfase voor de gelijkmaker: 2-2. Liverpool moet de koppositie aan Arsenal laten.

Luis Diaz opende voor een dominant Liverpool de score op een hoekschop, maar de bezoekers konden die voorsprong - ondanks enkele goeie kansen - niet uitbreiden.

Na de rust tapte Manchester United uit een ander vaatje. Fernandes scoorde vanaf de middencirkel na balverlies van Quansah en even later krulde toptalent Mainoo de bal heerlijk in de bovenhoek: 2-1.

Liverpool zette alles op alles in de zoektocht naar een gelijkmaker, maar had er een onbezonnen tackle van Wan-Bissaka voor nodig. De bal ging op de stip en Salah faalde niet: 2-2.

In een zinderende slotfase kregen beide teams nog kansen en ontsnapte Casemiro nog aan een rode kaart na een doodschop.

In de razendspannende titelstrijd in de Premier League speelt Manchester United niet mee, maar het heeft wel een rol gespeeld in de uitkomst. Liverpool moet de leidersplaats laten aan Arsenal op basis van het doelsaldo.