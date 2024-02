Van kwaad naar erger: Vincent Kompany en Burnley gaan opnieuw hard onderuit na vroege uitsluiting

Missie redding is nog maar eens wat moeilijker geworden. Vincent Kompany ziet zijn Burnley voor de derde competitiewedstrijd op rij pijnlijk onderuit gaan. Een vroege rode kaart vergalde de wedstrijd tegen Crystal Palace. Meer geluk was er bij Timothy Castagne: de Rode Duivel klopte Manchester United met Fulham dankzij een "assist".

Toegegeven: het programma van Burnley was de afgelopen weken loodzwaar. Manchester City, Liverpool, Arsenal ... Geen cadeaus in volle degradatiestrijd.

Stevige - en logische - cijfers volgden: twee keer 3-1 en een 0-5. Op verplaatsing bij Crystal Palace moest het beter voor de ploeg van Vincent Kompany.

Die hoop mocht al snel de vuilbak in. Middenvelder Josh Brownhill kwam na het halfuur te fors in wanneer hij zijn tegenstander onder druk wilde zetten. "Meteen gaan douchen", oordeelde de scheidsrechter.

De Belgische T1 greep meteen in en bracht Cullen in het spel, maar hij zag zijn ploeg helemaal kopje-onder gaan in tien pijnlijke minuten.

Richards opende de score. Nog voor Kompany zijn spelers in formatie had geschreeuwd, zette Ayew de dubbele voorsprong al op het scorebord.

Tot overmaat van ramp gaven de bezoekers een penalty weg. Mateta legde de 3-0-eindstand vast. Zo blijft Burnley voorlaatste in de Premier League met 13 punten, dat zijn er 8 te weinig op weg naar veilige oorden.