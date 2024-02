Chelsea houdt Manchester City in bedwang, neus voor goals van Haaland is even verstopt

Kevin De Bruyne en Erling Haaland terug en plots draait Manchester City weer als een onstopbare machine. 11 matchen op een rij hadden ze gewonnen, vanaf het WK voor clubs in december.

Maar ook bij Chelsea zijn er na vele maanden van kommer en kwel tekenen van beterschap. Ze namen in ieder geval de handschoen op tegen City en kwamen kort voor de rust ook op voorsprong.

Kyle Walker kon zijn ex-ploegmaat Raheem Sterling niet afstoppen, ook Ederson was kansloos bij zijn inzet.

Diezelfde Ederson moest daarna nog tot twee keer toe uitpakken met een save om zijn team te redden. Maar daarna was het toch al City wat de klok sloeg.

Haaland kreeg de ene kans na de andere, maar we kregen de bevestiging van wat we eerder in Kopenhagen zagen: de Noor is het eventjes kwijt.



Rodri leek dat te beseffen en ging zich dan zelf maar met de zaak bemoeien. Net zoals in de finale van de Champions League ranselde hij de bal vanaf de tweede rij in doel.



Met slechts één puntje blijft City op de 3e plaats hangen, op 2 punten van Arsenal en 4 van Liverpool. City heeft wel een match minder gespeeld.