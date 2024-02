Leandro Trossard scoort voor de 3e match op een rij, Burnley wordt voor eigen fans voor schut gezet

Arsenal draait de jongste weken weer op volle toeren, terwijl het Burnley van Vincent Kompany al sinds 23 december op een zege in de Premier League wacht.



De heropleving van Arsenal heeft Arsenal voor een deel ook te danken aan Leandro Trossard.



Het was dan wel aanvoerder Odegaard die Arsenal fraai op voorsprong zette, maar zowel in de 0-2 (penalty uitgelokt door Trossard) als de 0-4 had hij een belangrijk aandeel.



Die 0-4 was al zijn 3e doelpunt in 3 matchen. Bijna meteen erna werd hij, samen met onder meer Saka (die 2 keer scoorde), naar de kant gehaald. Woensdag is er immers al opnieuw een belangrijke match in de Champions League, op bezoek bij Porto.